「なに笑ってんのよ」保健室で待つ息子にイライラが抑えられない｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第46話をごらんください。

小学校で友だちに水筒をぶつけ、ケガをさせてしまった息子。もっつんさんが迎えに行くと...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

友だちにケガをさせてしまったこと。トラブルが多いからなのか、普段かかわりのない先生にもタクくんの存在が知られていること。もっつんさんは考えれば考えるほど暗い気持ちになってしまいました。



そんな母の気持ちも知らず、タクくんは保健室で笑顔で待っていました。もっつんさんはその事にもモヤモヤ、イライラした気持ちを抱えたようです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）