「元カノの方がよかった」義母から届く“恐怖のLINE”→被害妄想強すぎる連投がキツい！【ママリ】

私たちを悩ませる義母・洋子は、63歳。常に誰かと一緒にいたがる人だ。



義父が他界してから、私たち夫婦との同居を強く望んでいたけれど、義母の言動を見て断った。



寂しがり屋なのはわかるけれど、彼女の言動は度を越えている…。同居が叶わないと知ると、私たちに愚痴のようなLINEを送りつけてくるようになったのだ。

主人公・優香(33歳)は、夫・直樹(29歳)と結婚して6年。専業主婦として、5歳の長男・ダイキと3歳の長女・ハルカの育児に奮闘する日々。ごく普通の家庭に見えますが、優香は大きな悩みを抱えています。それが、義母。毎晩のようにLINEが届き、「さみしい」「孫に会いたい」と催促されます…。徐々にエスカレートする義母とのトラブルを描いた作品『モンスター義母と絶縁したい！』をダイジェスト版でごらんください。

返信しないと、さらに畳み掛けるようにメッセージが送られてくる…。まるで、私が直樹と連絡を取らせていないかのような口ぶり。一体いつになったら解放されるのだろう。

義母が変わったきっかけ

義父が亡くなったことがきっかけで、同居を強く望むようになった義母。ですが、優香夫妻はこの提案を断ります。義母の自分勝手で、ワガママ放題な言動に呆れ、同居はできないと判断したのです。



同居が叶わないと知ると、今度は毎晩のようにグチのようなメッセージばかり送りつけてくるように。優香は不眠気味になってしまったのです。ですが、義母の言葉に悩まされているのは、優香だけではありませんでした。

あ然…義母からの残酷すぎるメッセージ

「直樹、どうしたの？なんだかイライラしてるみたいだけど」



ある朝、リビングにいた直樹に声をかけると、彼は深いため息をついた。いつもはおだやかな直樹が、明らかに不機嫌そうな顔をしている…。たずねると、無言でスマホを私に差し出した。



画面には、義母からのLINEのメッセージがびっしりと並んでいた。

義母からのメッセージをさかのぼって見たところ、衝撃的な内容がつづられていました…。安易に離婚をうながし、家庭を壊すような発言をするなんて、信じられません。わが子や孫の幸せより、自分のさみしさを埋めることしか考えていないようです。



その後、直樹は優香が見守る中、自分の母親へ返信するメッセージを打ち始めます。

自分勝手な義母にうんざり

私は直樹のそばで、ただ黙ってLINEのやり取りを見つめていた。伴侶を亡くた義母の寂しさや不満は理解できる…。しかし、それは私たちを攻撃していい理由にはならない。



リビングで遊んでいたダイキが、私たちの方にやってきた。



「また、おばあちゃんの話？」



5歳のダイキですら、義母の言動にあきれている。モンスター化する義母との関係は、私たち夫婦だけでなく、子どもたちの心にも影を落とし始めていた。

何を伝えても、義母の心には届かないようです。自分の発言は棚に上げ、まるで被害者のように振る舞っています。そんな義母の様子を、5歳のダイキも、おかしいと察しています。



このままでは、優香夫婦だけではなく、子どもたちにも害が及んでしまいそうです。ただ、距離をとりたくても、一方的に送られてくるメッセージ。気が狂いそうです。



このあと、優香夫妻は義母と直接対決することを決意。そのとき、孫のダイキから「迷惑をかけるおばあちゃんは嫌い」とはっきり告げられ、ハッとしたようです。その後、義母は自分の弟夫婦にグチったようですが、擁護されず、むしろ非難を浴びます。ようやく、自分が常識はずれなことをしていたことに気づき、怒涛のLINE攻撃はピタリと止みます。



自分の感情ばかり押し付けたり、過干渉をし過ぎたりすると、関係悪化の原因になってしまうものですね。家族とはいえ、ほどよい距離感は必要です。

