元宝塚・美弥るりか、ジェンダーフリーな俳優を追及→これまでにないキャラクターに挑戦 『UNREAL-不条理雑貨店-』
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演を務める、テレビ大阪の新ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』の舞台版に、元宝塚歌劇団の美弥るりかが出演することが7日、発表された。
【写真多数】ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』
ドラマは、人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
舞台は、ドラマのその後の物語となり、来年1月に上演され、染谷と小西が続投するほか、「UNREAL」の前店主・黒澤羊時役の細貝圭、謎のキャラクター・鮭とば役の世古口凌、ムネチカの親友役・新正俊も続投する。
さらに、原作で人気の重要キャラクター、初代「UNREAL」の店主・マトバ（的羽廻）役を美弥が演じることが決定。「ジェンダーフリーな俳優を追及する美弥るりかがこれまでにない新たなキャラクターに挑戦します！」と予告した。
ドラマは、テレビ大阪（10月13日スタート、毎週月曜 深夜1：05 ※初回15分遅れ）のほか、テレビ愛知（10月13日スタート、毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（10月16日スタート、毎週木曜 深0：30）で放送。30分×全6話。
舞台は、東京・品川プリンスホテル クラブeXで、2026年1月16日〜26日に上演。
■マトバ（的羽廻）役：美弥るりか コメント
原作を読み、自分の人生に蓋をしていたものが開かれ、自身の心が痛んだことなどを思い出しながら、自分の中で受け入れようとしたり、手放そうとしたりと考えながら拝読しました。本舞台をご観劇にあたりエンターテインメントを楽しむことはもちろんのこと、ご自身の過去の出来事や現在向き合っていることを見つめ、寄り添いながら人生と重ね、舞台を見るというより、味わっていただくという想いでお越しいただけるとうれしいです。私も本作はものづくりを楽しみながら作っていきたいと思っております。
プロフィール
2003年、宝塚歌劇団入団。『瑠璃色の刻』、『アンナ・カレーニナ』で主演を務め、2019年6月退団。退団後、独自の個性を生かし、舞台だけでなくファッションやライブ等、様々なフィールドで活動の幅を広げている。近年の主な出演作に、『キングダム』、『ヴァグラント』、『TOHO MUSICAL LAB.』、『メイジ・ザ・キャッツアイ』、『ラヴ・レターズ 〜2024 Summer Special〜』、『屋根の上のヴァイオリン弾き』、『ゲゲゲの鬼太郎2025』など。また2024年7月には、自身でのプロデュース公演『ビューティフル・サンデイ』、2025年8月11日『M FESTIVAL』（明治座）を成功させている。
