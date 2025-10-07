女優の綾瀬はるか(40)が7日に都内で行われた、未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」に出席した。

この日、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」も登壇。新CMのためにミセスが書き下ろした新曲「GOOD DAY」をバックに笑顔で登場し、会場は一気に華やかさを増した。

約200人で行われた撮影の感想をMCから問われると、綾瀬は左右を見渡し、おとぼけ顔。鈴木から「綾瀬さんから言うってさっき打ち合わせしたのに！」とつっこまれ「いやいや…」と苦笑いも「楽しかったですよね、すごく！曲が最高だからみんなで歌って飲んですごく楽しかったです。ライブに行ってるみたいだった」と振り返った。

映像では晴天も実際の天候は不安定。一時中断、あわば日没というところで天気が回復し、無事に撮影を終え「感動的な撮影を迎えましたよね」と感慨深い表情を浮かべた。

楽曲についても「自然に体が動いちゃうような歌詞。いろんな要素を含んでいることがすごい明るい曲によって、よりグッと体にパワーをくれる曲だなと思います」と、大絶賛。お気に入りの一曲のようだ。

この日、登壇者全員で新製品を片手に乾杯。豪華でフルーティーな味わいに舌鼓を打った。「とっても美味しいビールです。それだけじゃなく、日本全国を元気にしようと活動されている人達にエールを送れる今までにないビールだと思います。ぜひ飲んで頂いて活動の輪を一緒に広めていけたらうれしいです」とほほえんだ。