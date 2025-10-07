ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶える♡素肌うるおう冬の心地よさ

寒くなる季節、肌の乾燥や静電気に悩まされていませんか？WaterAirが手がけるインナーブランド「ツーハッチ」から、うるおいとあたたかさを両立した新作「Urun（うるん）」が登場しました。天然由来素材とシアバター加工で、まるでスキンケアのように肌を包み込むモイストインナー。毎日の心地よさを底上げしてくれる、冬にぴったりの新定番です♡

うるおいとあたたかさを叶えるツーハッチのインナー「Urun」

「Urun」は、肌にやさしくうるおいを与える“モイストインナー”。調温調湿糸を使用することで、快適な温度と湿度をキープし、乾燥しやすい冬でもしっとりとした肌触りを実現します。

さらに天然由来素材をベースにシアバター加工を施し、静電気を軽減。薄手設計で重ね着しても着ぶくれしにくく、冬のレイヤードコーデにも最適です。

まるで肌と一体化するような着心地で、素肌を包み込んでくれます♪

選べる3タイプのラインナップで全身ケア♡

「Urun」シリーズは、トップス・ショーツ・レギンスの全3種を展開。

まず、《Urun モイストインナー長袖》（\2,780）は、腰が出にくい長め丈で冷え対策にも◎。9分袖仕様で袖口から見えにくく、ブラ紐固定テープ付きでズレを防ぎます。

さらに、《Urun 腹巻ショーツ》（\2,080）と《Urun 腹巻レギンス》（\2,680）は、お腹まわりをしっかり温める腹巻付きデザイン。

内側にはカイロやナプキンを入れられる隠しポケット付きで安心です。ショーツはクロッチ付きで1枚履きも可能。

どのアイテムもM～L（トップスはM～XL）のサイズ展開で、カラーはブラック、花柄ピンク、花柄ブルーグレーの3色。やさしげな色合いが冬の装いにぴったりです。

冬をもっと心地よく過ごすために♡

乾燥・静電気・冷えといった冬の悩みを一度にケアできる「Urun」シリーズ。肌にやさしくフィットするその着心地は、まるで自分へのご褒美のよう。

ツーハッチならではの機能性とデザイン性で、寒い季節もあたたかく、美しく過ごせます。毎日のインナーを「Urun」に変えて、冬の肌と心をいたわる新習慣を始めてみませんか？