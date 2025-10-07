おっと、どういう状況！？「奇跡の瞬間が撮れた」→「人間と犬、魂までリンクした受け身」姿に反響「完全にシンクロ」
「石につまずいた瞬間に撮れた奇跡の一枚 人間と犬、
魂までリンクした受け身」
そんなコメントとともに投稿された写真が「X」で話題になりました。愛犬との散歩中に石につまずいた瞬間で、とっさに右腕で犬を抱きあげた飼い主さんが、左腕をのばし、右足で体を支えながら左足をのばす様子が写っています。そして、抱えられた愛犬も空中でそっくりなポーズをとっているのです。
愛犬との「魂までリンクした受け身」姿をポストしたのは「柴犬たけちよ」（@takechiyo_shiba）さん（以下、飼い主さん）です。たけちよちゃんは以前、「山道でパタリと倒れ込む」姿が話題になったことがあり、「まいどなニュース」でもご紹介しました。
「かわいい 抱っこされてる身分なのにいっちょ前に受け身取ろうとしているとことか」
「柴犬のポーズと表情がかわいい…」
「ごめん超笑った。ホッコリしました〜」
「動きが完全にシンクロしてる。笑」
この奇跡的に両者の姿が一致した瞬間に感動した人たちからの声が届いています。
「落ちたのは私の身体能力
光ったのは愛犬の身体能力
バディ感？ …幻よ」
飼い主さんは話題になった投稿に続けてつぶやき、転んでしまった飼い主さんを見つめるたけちよちゃんのうしろ姿を投稿しました。
「たくさんのコメントにリポストありがとうございます
転倒直後にすぐに互いに怪我はないか確認しました
ここは長野県上田市の丸子城址山
真田家の城があったところ
これも真田の祟り…だったのかな？」
また、両者ともに無事であったことを報告し、飼い主さんがかがみこんでたけちよちゃんの背に手をのせている写真を投稿しました。
飼い主さんに詳しい話をお聞きしました。
「怪我がなかったから言えるのですが」
――撮影時の状況を教えてください。
山を散歩中、いつものように謎の穴（野生動物の気配）を見つけ、鼻を突っ込んでフガフガしているところを引っ張り上げ抱えた拍子に、石につまづき転倒しました。私はそのまま転倒しましたが、たけちよは身体能力の高さを発揮して見事に着地、そのまま平然としていました。
――名場面が撮影されましたね。
こんなアクシデントがあってもシャッターを切ることをやめない相方が撮影しました。そのおかげで帰ってパソコンで確認すると、全く同じ受け身の体勢を撮っている私とたけちよが写っていました。
――ご自身でこの写真をご覧になった時の感想は。
怪我がなかったから言えるのですが、最高の相棒ってこういうことだな…と勝手に思ってます。
ただいま、引っ越し準備の真っ最中！
今秋、愛犬としたいことをたずねると、「八ヶ岳の山麓にドッグラン付きの家を建てました。ただいま引っ越し準備の真っ最中です」と飼い主さんは教えてくれました。新居については「山も近いし、四季もある、そんな毎日を犬たちと過ごしていきたいと思ってます」とのことで、今よりいっそうのびのびと自然の中で過ごすたけちよちゃんの姿を見るのが楽しみですね。
（まいどなニュース特約・山本 明）