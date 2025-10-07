「美波ちゃんの呟き、激レアですねっ！」

女優の浜辺美波(25)がXを更新。投稿内容に「声出ました」など驚きの声が上がっている。

「出演させていただいております！」の書き出しで、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」大森元貴のX投稿を引用リポスト。浜辺は「可愛らしいMV!ハッピーな気持ちになりますっ素敵な楽曲ですねーーっ」とつづって紹介した。

大森の投稿では、新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオのYouTubeリンク先が添えられており、鮮やかなイエローのジャケット姿で踊る浜辺の出演シーンを確認できる。他にも綾瀬はるかや鈴木亮平も登場する豪華な1曲となっている。

この投稿に「何と！驚きました！」「美波ちゃん出てきたからびっくりしました！」「最高のサプライズ」「私も魔法かけて欲しかったです〜」「お知らせありがとうございます」「まさかのMV出演驚きました」「出てきたとき声出ました」「美波ちゃんの呟き、激レアですねっ！」「鮮やかな衣装がとても似合っていて可愛かったです」などの声が届いていた。