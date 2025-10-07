＜中間速報＞高野あかりが単独首位 神谷そらの妹・ももら3打差、荒木優奈の妹・七海ら4打差追走
＜SkyレディスABC杯 初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部のステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが進行している。全選手が前半9ホールを終えて、ツアー1勝の高野あかりが7アンダーで単独首位に立っている。
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…
4アンダー・2位タイに神谷そらの妹・もも、桑山紗月、佐藤絵美、3アンダー・5位タイに平岡瑠依、荒木優奈の妹・七海が続いている。前戦の「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」で初優勝を遂げたルーキーの平塚新夢、大会特別協賛となるSky所属の仲宗根澄香はともにイーブンパー・32位タイ。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）1位の大久保柚季、アマチュアでドラコン女王の後藤あいはともに1アンダー・11位タイでプレー中だ。レギュラーツアー通算13勝の成田美寿々は3オーバー・85位タイ、同ツアー通算2勝の堀奈津佳はイーブンパー・32位タイにつけている。今大会は、ツアー唯一の4日間大会で、出場人数は120人。第2ラウンド終了時点で60位タイまでの選手が、決勝ラウンドに進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…
