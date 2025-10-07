最長飛距離は305ヤード！ ドラコンプロの松浦美侑が鮮やかなオレンジ色のウェア姿を披露「めちゃ似合ってて可愛いです」
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は305ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。お気に入りのウェアを着て鏡に映った自分の写真を公開すると「今年はこのオレンジ 沢山きたなぁ」と投稿した。
【写真】えげつないスイング！松浦美侑の豪快300ヤードショット
鮮やかなオレンジ色の半袖モックネックを着た松浦。「はっきりとした色が合うって知ってからこういう色着がち」と、最近の服選びのポイントを明かした。写真を見たファンは「めちゃ素敵です」「髪色や肌の色とウェアのオレンジがめちゃ似合ってて可愛いです」などとコメント。また「オレンジ似合ってます」から「可愛いから何色でも似合う」まで、様々な意見も寄せられていた。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学という名門ゴルフ部で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のプロとして大会に参戦する一方で、YouTubeチャンネルの更新やレッスンプロとしても活躍している。
