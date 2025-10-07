＜中間速報＞藤川玲奈ら首位 臼井麗香の妹・蘭世ら1差追走【マイナビネクストヒロインツアー】
＜CR?ATION DREAM CUP 初日◇7日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞ツアー外競技・マイナビ ネクストヒロインツアーの第10戦が一日競技で開催されている。
【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス姿
全選手が前半9ホールを終えて、今年の欧州下部ツアー1勝の藤川玲奈、早川夏未、酒井優菜が3アンダーの首位に並んでいる。2アンダー・3位タイに角田夢香、菊地りお、倉林夏、臼井麗香の妹・蘭世らが続いている。前戦の「みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース」を制した神社佐也加は1オーバー・26位タイ、ルーキーで今季2勝の桑村美穂はイーブンパー・20位タイ、昨年覇者の竹原美悠は3オーバー・38位タイにつけている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
＜LIVE＞ 大会リーダーボード
