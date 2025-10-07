加藤茶＆高木ブー＆純烈らでドリフターズSPメドレー ORANGE RANGE「イケナイ太陽」なども 10月14日NHK『うたコン』で“テレビヒット曲”特集
10月14日放送のNHK総合『うたコン』（後7：57〜8：42）は、“テレビが生んだヒット曲”をテーマに生放送される。
【写真】10月14日放送『うたコン』に出演する豪華出演者たち
番組冒頭では、加藤茶と高木ブーが登場し、ザ・ドリフターズ時代の名曲を、純烈らとともに披露する「ドリフターズSPメドレー」で幕を開ける。さらに、ロンドン在住の小林明子が、約40年前に発表されたドラマ主題歌「恋におちて -Fall in love-」をパフォーマンス。FIELD OF VIEWの浅岡雄也は、清涼飲料水のCMで注目を集めた楽曲「突然」を届ける。
このほか、デビュー25周年を迎えるAIが、紅白歌合戦でも披露した代表曲「みんながみんな英雄」を歌唱。人気コーナー「プレイバック紅白」では、1992年の第43回NHK紅白歌合戦を振り返り、当時初出場だった藤あや子が登場。「こころ酒」を、超ときめき▼（ハート）宣伝部の踊りとともに披露する。
また、デビュー50周年を迎える甲斐バンドが『うたコン』に初出演し、「安奈」「HERO（ヒーローになる時、それは今）」のメドレーを披露。ORANGE RANGEは、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」と最新曲「トワノヒカリ」の2曲を、番組だけのスペシャルメドレーで届ける。
さらに、STU48の池田裕楽と演歌歌手・徳永ゆうきによるデュエット曲「あの頃のBGM」がテレビ初披露されるほか、超ときめき▼宣伝部はSNSで人気の楽曲「超最強」をmusic concertoの生演奏とともにパフォーマンスする。
■放送予定
10月14日（火）後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
【歌唱予定曲】
加藤茶・高木ブー・純烈・出演者有志「ザ・ドリフターズ SPメドレー」
小林明子「恋におちて -Fall in love-」
藤あや子（踊り：超ときめき▼宣伝部）「こころ酒」
浅岡雄也（FIELD OF VIEW）「突然」
AI「みんながみんな英雄」
甲斐バンド「安奈 〜 HERO（ヒーローになる時、それは今）」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽 〜 トワノヒカリ」
池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき「あの頃のBGM」
超ときめき▼宣伝部「超最強」
【写真】10月14日放送『うたコン』に出演する豪華出演者たち
番組冒頭では、加藤茶と高木ブーが登場し、ザ・ドリフターズ時代の名曲を、純烈らとともに披露する「ドリフターズSPメドレー」で幕を開ける。さらに、ロンドン在住の小林明子が、約40年前に発表されたドラマ主題歌「恋におちて -Fall in love-」をパフォーマンス。FIELD OF VIEWの浅岡雄也は、清涼飲料水のCMで注目を集めた楽曲「突然」を届ける。
また、デビュー50周年を迎える甲斐バンドが『うたコン』に初出演し、「安奈」「HERO（ヒーローになる時、それは今）」のメドレーを披露。ORANGE RANGEは、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」と最新曲「トワノヒカリ」の2曲を、番組だけのスペシャルメドレーで届ける。
さらに、STU48の池田裕楽と演歌歌手・徳永ゆうきによるデュエット曲「あの頃のBGM」がテレビ初披露されるほか、超ときめき▼宣伝部はSNSで人気の楽曲「超最強」をmusic concertoの生演奏とともにパフォーマンスする。
■放送予定
10月14日（火）後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
【歌唱予定曲】
加藤茶・高木ブー・純烈・出演者有志「ザ・ドリフターズ SPメドレー」
小林明子「恋におちて -Fall in love-」
藤あや子（踊り：超ときめき▼宣伝部）「こころ酒」
浅岡雄也（FIELD OF VIEW）「突然」
AI「みんながみんな英雄」
甲斐バンド「安奈 〜 HERO（ヒーローになる時、それは今）」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽 〜 トワノヒカリ」
池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき「あの頃のBGM」
超ときめき▼宣伝部「超最強」