アイドル領域で確かな実績を持つ３社、ＡｒｃＪｅｗｅｌ、Ｎｅｕｒｏｎ、ＥｎｔＮｅｔ Ａｇｅｎｃｙが共同で手がける、新アイドルグループ誕生企画「ＲｅＦｌａｍｅ Pｒｏｊｅｃｔ」オーディションが始動した。

「ＲｅＦｌaｍｅ（再燃）」というワードの通り、諦めかけた夢を応援するというコンセプトのもと、応募資格は２３歳〜３５歳の女性という独自基準での開催となっているのが大きなポイントだ。

オーディションアンバサダーには、自身もアイドルを途中で諦めた経験を持つという、タレント・グラビアアイドルの阿久津真央を起用。デビュー後は、音楽、衣装、ビジュアルまで、数々のメジャーアイドルを手がけてきた一流クリエイター陣がトータルプロデュース。一度はあきらめたけれど、心の奥にまだ残っている「アイドルになりたい」という想い。その情熱を運営陣が全力で応援する本プロジェクトとなる。

同プロジェクトアンバサダーの阿久津は「アイドルへの夢をあきらめかけたこと、私にもあります。だからこそ、爐發Π貪戮笋辰討澆燭き瓩箸いΦせちの強さを知っています。きっと、新しい自分に出会えます！」とコメント。

また、プロデューサー陣は計３人。まずは国内外合わせて１０グループ／総勢約７０人のアイドルを抱えるプロダクション「ＡｒｃＪｅｗｅｌ」を運営するアクアルナエンターテイメント株式会社の代表取締役を務める桂田誠氏。同プロダクションにはＬｕｃｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｗｉｎｋ☆、愛乙女★ＤＯＬＬ、Ａｎｇｅ☆Ｒｅｖｅらが所属している。

２人目の里山拓斗氏は、自身のアトリエと撮影スタジオを兼ねるクリエイティブスペース・Ｎｅｕｒｏｎを設立し、代表を務める。「ＡＫＢ４８」「私立恵比寿中学」「すとぷり」など数々のアーティスト衣装製作のほか、大型企業広告・番組・雑誌の人気コンテンツでスタイリングを担当するスタイリスト／コスチュームクリエイター。

３人目はＥｎｔＮｅｔ Ａｇｅｎｃｙ代表取締役の佐藤鉄兵氏。大手音楽レーベルで制作プロデューサーを務め、日韓アイドルの領域で数々のヒット作品を手がけた後、同社を設立し、代表取締役に就任。レコード会社や音楽プロダクションを顧客としたＡ＆Ｒコンサルのほか、所属クリエイターやインフルエンサーをソリューションにクリエイティブ制作・ＰＲ支援を行うコンテンツ事業を展開している。