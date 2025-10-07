◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月７日、栗東トレセン

ドゥアイズ（牝５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ルーラーシップ）は角馬場からＥダートコースを周回。素軽い脚取りでリズム良く駆けた。笠原助手は「夏に１回使ってからリフレッシュ。痛んでいるところも取れて活気がありますね」と納得の表情。１０月５日にはＣＷコースで５ハロン７０秒５―１１秒３としっかりと時計を出し、「レースに向かっていい感じになっています。今週１本やれば、さらに良くなる手応えがありますね」。ひと追いごとに状態を上げている。

２０２２年の阪神ＪＦで２着。２０２３年の牝馬３冠にすべて出走し、昨年のヴィクトリアマイルでも４着に入るなどＧ１で活躍してきたが、５走前のターコイズＳ３着後は本来の力を発揮できていない。近２走はダートに浮上のきっかけを求めたが、いずれも２桁着順に終わった。「前走は夏バテの雰囲気がありました。ダートに使ったこともありましたが、暑さにやられて走れなかった感じはありますね」と同助手は分析する。

今回は東京・芝１８００メートルを狙っての参戦。「１８００メートルだと競馬がしやすいし、良さが出る舞台と思って期待しています。合いそうな条件と、芝に戻してこの馬らしい走りを見せてほしい」と笠原助手は反撃へ力を込めた。