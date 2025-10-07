【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

前週のメキシコペソ円は、9月に入っての上昇傾向に対して、一時的な調整局面となった。先々週末の8円15銭に迫る動きから、7円96銭と節目の8円ちょうどを一時下回った。週末を前に円高一服が市場全体で見られ8円1銭台に戻すと。週明けは自民党総裁選を受けた円の全面安に8円20銭台まで上昇。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.25

- **サポート**: 8.10-8.15 心理的節目8.00



中長期：

トレンド（日足） 長期的な上昇トレンドは継続中。直近は高値圏で上下動するレンジ相場を形成しており、次の方向性を探っている状況。 中立～強気

移動平均線 (MA) 50日移動平均線、200日移動平均線はともに上向きで、価格の下方に位置し、中長期的な強力なサポートとして機能。価格は短期MAの上方に位置していることが多い。 強気

RSI (14) 中立水準（例：50～70の範囲）で推移していることが多く、過熱感は限定的。トレンド再開のためのエネルギーを蓄積している可能性がある。 中立

MACD シグナルラインとの接近や交差が多く見られ、強いトレンドがないことを示唆。しかし、ゼロラインの上方で推移している限り、上昇基調は崩れていない。 中立



今週のポイント

メインシナリオ（レンジ内での推移） 8.10円～8.25円程度のレンジ内で、底堅く推移する可能性が高い。円安と高金利維持の期待が下値を支えるが、メキシコ国内の懸念（インフレ減速など）が上値を抑制。 米国の経済指標が中立的、メキシコのCPIなどが予想通り。

代替シナリオ（レンジブレイク・上昇） R1を突破し、一段と上昇。 強い円安要因や、予想を上回るメキシコのインフレ率などで、BOMの早期利下げ観測が後退した場合。 原油価格の急騰、米国の利下げ観測が高まる（ペソ買い要因）。



今週の主な結果と予定

10/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （9月） 予想 0.22% 前回 0.06% （前月比）

10/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （9月） 予想 3.76% 前回 3.57% （前年比）

10/10 21:00 鉱工業生産指数 （8月） 予想 0.2% 前回 -1.2% （前月比）

10/10 21:00 鉱工業生産指数 （8月） 予想 -2.1% 前回 -2.7% （前年比）



MINKABUPRESS 山岡

