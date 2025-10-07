オーケー、今週のお得商品は？パンもウインナーもヨーグルトも...！値下げ商品をチェック。《10月6日スタート》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年10月6日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。

増量キャンペーンも実施中

今週は、朝食にぴったりの食品が多数ラインアップされています。

●ヤマザキ ロイヤルバターロール レーズン 5個

商談時使用売価316円のところ、5.4割引の142円に。

●Pasco 十勝バターチョコスティック 6本

商談時使用売価286円のところ、4.1割引の166円に。

●Nipponham（ニッポンハム） シャウエッセン おいちぃず（ウインナー） 322g

商談時使用売価1110円のところ、5.2割引の523円に。

●タカナシ ヨーグルト おなかへGG！ 100g×3個

商談時使用売価382円のところ、4.3割引の214円に。

●フジッコ おまめさん 甘さをひかえた 北海道黒豆 110g

メーカー希望小売価格199円のところ、4.1割引の117円に。

そのほか、増量キャンペーンとして、AJINOMOTO「コンソメ（固形）」（3個増量）やマルタイ「長崎皿うどん」（麺20％増量）など、増量キャンペーンも実施中。

今週のチラシに載っているお得な商品を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部