「アクエリアス」950mlが無料に！ファミマルお菓子にザバスまで...大量すぎるコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″をまとめたよ。《10月7日時点》

ファミリーマート、セブン-イレブン、ミニストップ、ローソンのコンビニ4社では、2025年10月7日から13日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

10月7日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

お茶買うと1Lの天然水が無料に

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店で、さまざまな飲料のほかにお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「緑茶 伊右衛門」。

1本購入すると、ファミマル「伊右衛門 毎日すこやか 濃い緑茶」（各600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝」（440ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

3つめの対象商品は、コカ・コーラ「茶流彩彩 コーン茶」（600ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml）。

1本購入すると、「ヘパリーゼ W粒タイプ」（2粒入り）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー」（450ml）。

1本購入すると、「プロビオヨーグルトR-1」の「ドリンクタイプ」「ドリンクタイプ低糖・低カロリー」（各112g）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、不二家「ルック ア・ラ・モード」。

1個購入すると、「ピーナッツ＆チョコレート」「アーモンド＆チョコレート」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、明治「ザバス プロテインバー チョコレート味」「ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味」「ザバス プロテインバー ミルクチョコレート味」です。

いずれか1個を購入すると、「ザバス プロテインバー チョコレート味」「ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月14日7時から20日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、ファミマル「ポテトチップス」の「絶品うすしお味」「濃いめのり塩」です。

どちらか1個を購入すると、「ポテトチップス」の「絶品うすしお味」「濃いめのり塩」「香ばしうま塩味パリ焼きポテトチップス」「エアリアル贅沢しおバター味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ファミマル「ぷりっとつややか なめこ」「たっぷり野菜」。

どちらか1個を購入すると、「ぷりっとつややか なめこ」「たっぷり野菜」「旨み際立つ あさり」「皮までやわらか 揚げなす」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、おやつカンパニー「ベビースターラーメン チキン味Big」。

1個購入すると、「ベビースターラーメン 松阪牛ステーキ味 わさび風味」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記3つの引換期間は、いずれも10月14日から20日まで。

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、サントリー「緑茶 伊右衛門」（600ml）です。

1本購入すると、「サントリー 天然水」（1L）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は10月14日から27日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、様々な飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、スジャータ「ホテルレストラン仕様 カフェ・ラテ」。

1本購入すると、「ホテルレストラン仕様 コーヒー無糖」（各330ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー」（450ml）です。

1本購入すると、「おいしい牛乳」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月7日から20日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やガムなどがもらえます。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」と「い・ろ・は・す もも」（各540ml）です。

どちらか1本を購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大塚食品「マッチ」と「チェリオ ライフガード」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、モンデリーズ・ジャパン「オレオ ビッツサンド」の「バニラ」「チョコレート」「チーズ」です。

いずれか1個を購入すると、「クロレッツXP ライム」「オリジナルミント」「クリアミント」「シャープミント」「リカルデント グレープミントガム」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml）。

1本購入すると、「ヘパリーゼW 粒タイプ」（2粒）1個と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は10月14日から20日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は様々な飲料のほかにも、お菓子などが対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ