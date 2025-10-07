【火曜日のしょうが焼き】仕事のモヤモヤを抱えて帰宅。もしも美味しい夜食が届いたら
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■火曜日のしょうが焼き
■しょうが焼き
材料（1人分）
豚こま切れ肉……100g
薄力粉……小さじ1/2
玉ねぎ……1/2個
Aしょうゆ……大さじ1
A酒……大さじ1/2
Aしょうが（すりおろし）……小さじ1
A砂糖……小さじ1
キャベツ（せん切り）……適量
サラダ油……大さじ1/2
作り方
1. 豚こま切れ肉に薄力粉を薄くまぶす。玉ねぎはくし形切りにする。Aを混ぜ合わせておく。
2. フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、玉ねぎを炒める。しんなりしたら豚肉を入れて炒める。
3. 肉に火が通ったらAを加えて炒め合わせる。
4. 器にキャベツ、3を盛り、お好みでマヨネーズ適量（分量外）を添える。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』