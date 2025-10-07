火曜日のしょうが焼き


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■火曜日のしょうが焼き

クマっ…！！


しょうが焼きのレシピ


■しょうが焼き

材料（1人分）

豚こま切れ肉……100g

薄力粉……小さじ1/2

玉ねぎ……1/2個

Aしょうゆ……大さじ1

A酒……大さじ1/2

Aしょうが（すりおろし）……小さじ1

A砂糖……小さじ1

キャベツ（せん切り）……適量

サラダ油……大さじ1/2

作り方

1. 豚こま切れ肉に薄力粉を薄くまぶす。玉ねぎはくし形切りにする。Aを混ぜ合わせておく。

2. フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、玉ねぎを炒める。しんなりしたら豚肉を入れて炒める。

3. 肉に火が通ったらAを加えて炒め合わせる。

4. 器にキャベツ、3を盛り、お好みでマヨネーズ適量（分量外）を添える。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』