１０月７日（火）のヒルナンデス！は･･･お姉さんパラダイス
８０年代、９０年代を生きてきた、昭和生まれの女性たちは、
今、どのように自分の時間を過ごしているのか？
そんな自分へのご褒美時間として、女性が集まっている
ファミリーイタリアンレストラン「PISOLA」を調査！
人気の理由と人気商品ランキングもご紹介！
【出演者】いとうあさこ
【ゲスト】真琴つばさ
【アナウンサー】川畑一志
▼人気の理由
１.200種類以上の本格イタリアン
２. 食べ飲み放題スタンダード
51品から好きなものをオーダー4068円
※関西は3628円
食べ飲み放題プレミアム
94品から好きなものをオーダー4948円
※関西は4728円
３. 2人や3人で頼むとお得なセット
４. パスタ35品 ピッツア14品 リゾット30品
５. アニバーサリードルチェプレート 1868円
６. テイクアウトは全品10%オフ
7. 非日常を楽しむバリのリゾートホテル風の店内
8. 仕切られた半個室空間
９. ワンランク上のドリンクバー 572円
・パスタ
１位 究極のポロネーゼ・1868 ※関西は1758円
２位 海老と貝柱、フレッシュトマトのジェノバソース1868円 ※関西は1758円
３位 充極のカルボナーラ・1858円 ※関西は1758円
・ピッツァ
１位 マルゲリータ 1538円 ※関西は1428円
２位 たっぷりチーズのクワトロフォルマッジョ・1978円 ※関西は1868円
３位 プロシュート・マスカルポーネ1868円 ※関西は1758円
・リゾット
１位 ナスとペーコン モッツァレラのトマトソースリゾット 1538円 ※関西は1428円
２位 アワビのリゾット 焦しバターの香り 1758円 ※関西は1648円
３位 マッシュルームのリゾット イベリコ豚のソテー添え 1858円 ※関西は1758円