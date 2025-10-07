お姉さんパラダイス



８０年代、９０年代を生きてきた、昭和生まれの女性たちは、

今、どのように自分の時間を過ごしているのか？

そんな自分へのご褒美時間として、女性が集まっている

ファミリーイタリアンレストラン「PISOLA」を調査！

人気の理由と人気商品ランキングもご紹介！



【出演者】いとうあさこ

【ゲスト】真琴つばさ

【アナウンサー】川畑一志



▼人気の理由

１.200種類以上の本格イタリアン

２. 食べ飲み放題スタンダード

51品から好きなものをオーダー4068円

※関西は3628円

食べ飲み放題プレミアム

94品から好きなものをオーダー4948円

※関西は4728円

３. 2人や3人で頼むとお得なセット

４. パスタ35品 ピッツア14品 リゾット30品

５. アニバーサリードルチェプレート 1868円

６. テイクアウトは全品10%オフ

7. 非日常を楽しむバリのリゾートホテル風の店内

8. 仕切られた半個室空間

９. ワンランク上のドリンクバー 572円





▼人気ランキング・パスタ１位 究極のポロネーゼ・1868 ※関西は1758円２位 海老と貝柱、フレッシュトマトのジェノバソース1868円 ※関西は1758円３位 充極のカルボナーラ・1858円 ※関西は1758円・ピッツァ１位 マルゲリータ 1538円 ※関西は1428円２位 たっぷりチーズのクワトロフォルマッジョ・1978円 ※関西は1868円３位 プロシュート・マスカルポーネ1868円 ※関西は1758円・リゾット１位 ナスとペーコン モッツァレラのトマトソースリゾット 1538円 ※関西は1428円２位 アワビのリゾット 焦しバターの香り 1758円 ※関西は1648円３位 マッシュルームのリゾット イベリコ豚のソテー添え 1858円 ※関西は1758円