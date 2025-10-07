クレーム客に怒？「修理代を払うから何とかして」15年前のタイマーを直したい婦人、その執着心に困惑…【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
高級な包丁が並ぶキッチン雑貨店の店長であるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)。店を訪れるさまざまなお客のなかには、少し変わった人もいるという。今回は、修理を依頼しにきた客とのやりとりを紹介する。
■15年前のタイマーを直したい
ある日、1人の婦人がキッチンタイマーの修理を依頼しにきた。だがその商品は、この店で取り扱っていないもので、保証書を見ると期限はなんと15年も前に切れていた。取り扱いがないため修理が難しいことを伝えると、婦人は「前も聞いたんだけど、やっぱりダメかしら」と、二度目の来店だったという。
■鳴っているのに聞こえないタイマー
別の客からも、キッチンタイマーの不良品について相談があった。店で購入した商品で、保証書もあり、期間内であるため修理は可能。動作確認をすると、問題なく動く。時間が来ると、「ピピピピピ」と音が鳴るため、「大丈夫そうですね」と伝えると、客は驚いて「え？鳴ってるの！？」と返した。どうやら、タイマーの音が聞こえないらしい。
この客とのやりとりについて、オムニウッチーさんは「この方の周りにはご家族がいないのか…相談できる人が近くにいないのか、一人暮らしなのか、心配になる一件でした」と語る。コメント欄でも「モスキート音的なこと？」と驚きの声が上がった。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。