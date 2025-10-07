テスホールディングス<5074.T>が５日ぶりに反発している。６日の取引終了後、京セラＴＣＬソーラー（福岡県飯塚市）から、ＦＩＰ（フィード・イン・プレミアム）制度を活用した太陽光発電所に併設する「蓄電池」の設置工事を受注したと発表しており、好材料視されている。



受注した設置工事は、京セラＴＣＬソーラーが運営する再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が一定期間固定価格で買い取ることを国が約束するＦＩＴ制度を活用した太陽光発電所を、再生可能エネルギー発電事業者が電力を売電する際、売電価格に一定の補助額（プレミアム）を上乗せするＦＩＰ制度に移行のうえ、容量約６０００キロワット時の蓄電池を併設するもの。なお、「ＦＩＴ太陽光のＦＩＰ転＋蓄電池併設」は、同社が２４年８月に策定した中期経営計画の注力事業分野における取り組みの一つとしている。



出所：MINKABU PRESS