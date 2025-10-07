Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、GeForce RTX 5070 Tiを搭載した、ASUSの「TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING」やMSIの「VENTUS 3X OC VD9043」など、デスクトップ用グラフィックボードがお得に登場しています。

最高のゲーミング環境を実現！ GeForce RTX 5070 Tiを搭載したASUSの「TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING」が27％オフで15万円切りに！

SU S NVIDIA GeForce RTX 5070Ti ビデオカード 16GB GDDR7 PCI Express 5.0 / TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 国内正規代理店品 145,655円 （27%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S NVIDIA GeForce RTX 5070Ti ビデオカード 16GB GDDR7 PCI Express 5.0 / P RIM E-RTX5070TI-O16G 国内正規代理店品 138,160円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S RTX5070 搭載 ビデオカード PCIe 5.0 12GB GDDR7 OC Edition TUF-RTX5070-O12G-GAMING 国内正規代理店品 98,401円 （12%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition ビデオカード DUAL-RTX5070-O12G 国内正規代理店品 83,453円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S RTX5070 搭載 ビデオカード PCIe 5.0 12GB GDDR7 P RIM E-RTX5070-12G 国内正規代理店品 83,500円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S A MD Radeon RX 9060 XT ビデオカード 8GB GDDR6 OCエディション P RIM E-RX9060XT-O8G 国内正規代理店品 45,436円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

SU S A MD Radeon RX 9060 XT ビデオカード 16GB GDDR6 OCエディション TUF-RX9060XT-O16G-GAMING 国内正規代理店品 67,657円 （7%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ASUSのグラフィックボードが多数お買い得

MSIのビデオカードも各種セールに！ GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルが21％オフと特価中！

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC グラフィックスカード VD9043 136,162円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC グラフィックスボード VD9096 167,802円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC グラフィックスボード VD9064 137,300円 （12%オフ） Amazonで見る PR PR

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC グラフィックスカード VD8926 24,040円 （27%オフ） Amazonで見る PR PR

MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC グラフィックスボード VD8517 71,182円 （5%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞MSIのグラフィックボードが多数お買い得

なお、上記の表示価格は2025年10月7日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazonプライム感謝祭」