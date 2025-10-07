ASUSさんありがとう、RTX 5070Tiが5.3万円OFFで二度見した
Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、GeForce RTX 5070 Tiを搭載した、ASUSの「TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING」やMSIの「VENTUS 3X OC VD9043」など、デスクトップ用グラフィックボードがお得に登場しています。
最高のゲーミング環境を実現！ GeForce RTX 5070 Tiを搭載したASUSの「TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING」が27％オフで15万円切りに！
ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070Ti ビデオカード 16GB GDDR7 PCI Express 5.0 / TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 国内正規代理店品
145,655円
（27%オフ）
「PRIME-RTX5070TI-O16G」が14％オフ、「DUAL-RTX5070-O12G」が9％オフなど、ASUSの高性能ビデオカードが各種セール中に！
ASUS RTX5070 搭載 ビデオカード PCIe 5.0 12GB GDDR7 OC Edition TUF-RTX5070-O12G-GAMING 国内正規代理店品
98,401円
（12%オフ）
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition ビデオカード DUAL-RTX5070-O12G 国内正規代理店品
83,453円
（9%オフ）
＞＞ASUSのグラフィックボードが多数お買い得
MSIのビデオカードも各種セールに！ GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルが21％オフと特価中！
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC グラフィックスカード VD9043
136,162円
（21%オフ）
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC グラフィックスボード VD9096
167,802円
（9%オフ）
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC グラフィックスボード VD9064
137,300円
（12%オフ）
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC グラフィックスカード VD8926
24,040円
（27%オフ）
MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC グラフィックスボード VD8517
71,182円
（5%オフ）
＞＞MSIのグラフィックボードが多数お買い得
なお、上記の表示価格は2025年10月7日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazonプライム感謝祭」