Image: Amazon

おぉ、読書の秋に光あれ…。

本を読むために特化した電子書籍リーダー、Amazon Kindle。

軽量でポケットにも入る絶妙なサイズ感、そして「本しか読めない」ところが読書への集中力を増してくれて、読書を身近なものにしてくれるQOL向上プロダクト。

そんなKindleに、今信じられないことが起こっています。まず価格を。

Amazon Kindle 13,980円 Amazonで見る PR PR

プライム感謝祭セールで30％OFFの1万3980円！

価格だけ見るとばおそらく過去最安か最安タイってところですね！ 過去にさまざまなセールがありましたが、ここまで下がっているのは珍しい！

そして今回のセールの恐ろしさはこれだけではないのです。なんと…

Image: 小暮ひさのり

【このバナーが表示されているお客様限定】 セール価格からさらに2000円OFF まとめ買いならさらに追加で2,000円OFF

の表記があるあなたはKindleに選ばれし者、おめでとうございます。過去最安価格をぶっちぎるバカみたいなコスパでKindleが手に入るのです。

表示されていなかった人はごめんなさい、今は泣いてください…。

実際にカートにぶっこんでみた

Image: 小暮ひさのり

本当にこんな値引きがかかるのか？ 検証を兼ねてカートにぶっこんでみたところ、注文確定前の合計金額の欄で「【対象者限定】Kindleレジ前割引 -2,000」がちゃんと引かれていました。約1.2万やっすぅ！

ついでに言うと…

Image: 小暮ひさのり

2台突っ込んだらちゃんと「まとめ買い得 ‐2,000」が加わって合計4,000円OFF。家族の分まで一緒に買っちゃうのもアリアリ！

えっ？ 何を読む？ そんなのKindleが届いてから考えりゃいいですから。ひとつ確定でわかっていることは、このセールのタイミングを逃したら損だということです。

レビューは以下を。決断は今で。

本しか読めない、逆にそれが良い。ポケットに数千冊の本を持ち歩こう

Source: Amazon