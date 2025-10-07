そなたはKindleに選ばれし者か？ 今すぐ「さらに2000円OFF」を確認して！
おぉ、読書の秋に光あれ…。
本を読むために特化した電子書籍リーダー、Amazon Kindle。
軽量でポケットにも入る絶妙なサイズ感、そして「本しか読めない」ところが読書への集中力を増してくれて、読書を身近なものにしてくれるQOL向上プロダクト。
そんなKindleに、今信じられないことが起こっています。まず価格を。
プライム感謝祭セールで30％OFFの1万3980円！
価格だけ見るとばおそらく過去最安か最安タイってところですね！ 過去にさまざまなセールがありましたが、ここまで下がっているのは珍しい！
そして今回のセールの恐ろしさはこれだけではないのです。なんと…
【このバナーが表示されているお客様限定】
セール価格からさらに2000円OFF
まとめ買いならさらに追加で2,000円OFF
の表記があるあなたはKindleに選ばれし者、おめでとうございます。過去最安価格をぶっちぎるバカみたいなコスパでKindleが手に入るのです。
表示されていなかった人はごめんなさい、今は泣いてください…。
実際にカートにぶっこんでみた
本当にこんな値引きがかかるのか？ 検証を兼ねてカートにぶっこんでみたところ、注文確定前の合計金額の欄で「【対象者限定】Kindleレジ前割引 -2,000」がちゃんと引かれていました。約1.2万やっすぅ！
ついでに言うと…
2台突っ込んだらちゃんと「まとめ買い得 ‐2,000」が加わって合計4,000円OFF。家族の分まで一緒に買っちゃうのもアリアリ！
えっ？ 何を読む？ そんなのKindleが届いてから考えりゃいいですから。ひとつ確定でわかっていることは、このセールのタイミングを逃したら損だということです。
レビューは以下を。決断は今で。
本しか読めない、逆にそれが良い。ポケットに数千冊の本を持ち歩こう
Source: Amazon