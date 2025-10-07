14時の日経平均は289円高の4万8234円、ＳＢＧが115.15円押し上げ 14時の日経平均は289円高の4万8234円、ＳＢＧが115.15円押し上げ

7日14時現在の日経平均株価は前日比289.91円（0.60％）高の4万8234.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は975、値下がりは572、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を115.15円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が107.75円、フジクラ <5803>が39.23円、ＫＤＤＩ <9433>が11.11円、日東電 <6988>が9.60円と続く。



マイナス寄与度は45.25円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が10.27円、リクルート <6098>が9.7円、トレンド <4704>が9.16円、バンナムＨＤ <7832>が8.18円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、鉱業、電気・ガスと続く。値下がり上位には小売、サービス、その他金融が並んでいる。



※14時0分2秒時点



