◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「2番・遊撃」で先発出場。9回にバントシフトでピンチを救った場面を振り返った。

ドジャースは4―1の9回に3番手・トライネンを投入も3連打で2点を失い降板。なおも無死二塁で左腕ベシアがマウンドに上がった。

相手打者・ストットは1死三塁の状況をつくろうとバントを試み、三塁線へ転がした。ただ、三塁手・マンシーは猛チャージしてこの打球を素早く捕球すると、急いで三塁ベースカバーに入った遊撃手・ベッツに転送。二塁走者・カステラノスをタッチアウトし、ピンチの芽を摘んだ。

試合後、三塁手のマンシーがこのバントシフトについてベッツが発案者だったと明かした。ベッツは「ただの“学んだこと”の1つだよ。あれはミギー（ミゲル）・ロハスのおかげなんだ」と守備の“師匠”であるロハスから学んだと紹介。今季、エンゼルス戦で似たような状況に出くわし「“こういう土壇場の場面では、いつやるのがいいの？”って聞いたんだ。ミギーとウッディ（ウッドワードコーチ）が本当にたくさん助けてくれた。状況判断を学ばせてもらったし、今回はそれを信じて、自分で決断した」と背景を明かした。

そして「あの場面は“やるか、やられるか”の状況だったし、もし同点にされたら完全に流れが向こうに行くと思った。だから、止めるチャンスがあるならやるしかないと思って、決断して突き進んだ」と同点を阻止するために決断したと振り返った。

また、猛チャージして打球を処理し、素早く三塁ベースカバーに入った自身へ送球したマンシーの動きについても「正直、マンシーの姿を見たのはもう着いた瞬間だった。全力で走ってたから、視界に入ってなかったんだ。気づいたときにはもう全部が一瞬で終わってて、気づいたらボールを捕って、地面に倒れてた。それくらい速いプレーだった」と一瞬の出来事だったと語った。

チームは9回の大ピンチをしのいで1点差で逃げ切り、敵地で連勝。地区シリーズ突破に王手をかけた。8日（同9日）の第3戦は本拠で行われる。「相手はハングリーだし、LAでも全力でぶつかってくるはず。だから気を抜くわけにはいかない。少しでも油断したら一気にやられる。こっちも常に準備して、飢えた気持ちを持ち続けないとね」と油断せず、3連勝突破したいと力を込めた。