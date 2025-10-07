明日花キララ、“日本人タレントとしては異例”パリ・ファッションウィークにて新ブランド世界初ローンチ 華やかドレス姿で登場
【モデルプレス＝2025/10/07】モデル・タレントの明日花キララが5日、フランス・パリで開催中のパリ・ファッションウィークにて、自身の新アパレルブランド「Linslus」を世界に向けて発表。日本のタレントが主導するブランドとしては異例の形でのローンチとなった。
【写真】明日花キララ、美デコルテ輝くドレス姿
明日花は美しいデコルテが輝く白とブルーを基調とした華やかなドレス姿で登場。自身のブランドについて「Linslusが掲げる“繊細な優美さ”は、外見の華やかさだけでなく、努力や思いやりといった内面の美しさが調和してこそ生まれるもの。今日はまさに、その想いが形となった特別な日。パリでは思いがけないトラブルも多く、心が折れそうになる瞬間もありましたが、支えてくれた日本人チームの姿に励まされ、“絶対に成功させる”という想いで最後まで走り抜くことができました」とコメント。「14着すべてのドレスに魂を込めて臨んだ今回のショー。こうして世界の皆さまにお披露目できたことを、心から誇りに思います」と発表の喜びを語った。
ローンチ後は、公式オンラインストアの開設および、日本国内でのポップアップイベントが順次開催される予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
