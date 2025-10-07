宮崎宣子、2歳息子＆夫との家族ショット公開「成長早い」「幸せいっぱい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが10月5日、自身のInstagramを更新。夫と2歳の誕生日を迎えた息子との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】宮崎宣子、夫＆2歳息子との家族ショット
宮崎は「息子が2歳になりました」と報告し「何よりここまで成長してくれたことがありがたく、無事2歳になってくれた息子に感謝しました」と成長に感謝。「2」の形のろうそくや自動車、飛行機など乗り物のピックが刺さったバースデーケーキを前に、スタンプで顔を隠した夫・息子との家族ショット、宮崎が抱っこした息子の頭に頬を寄せた親子ショット、部屋に飾り付けられた乗り物の形の大きなバルーンで遊ぶ息子の様子などを公開した。
そして「最近では色々とわかってきて、トイレに行く時は、必ず一緒に入ってきてトイレットペーパーを引き出しながら、どうじょ！と言い、終わると蓋をしめて流してくれるという、トイレコンシェルジュのような感じです」「眠くなれば、自分でベッドへ行き、ねんねーと言って、寝るようになりました」と息子の成長ぶりも綴った。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「幸せいっぱい」「素敵なファミリー」「子どもの成長は早いですね」などと反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
