Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

国内ではワイヤレスイヤホンやスマートウォッチの販売でおなじみのファーウェイも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

トレンドの耳掛け型オープンイヤーイヤホンをこの機会に。「HUAWEI FreeArc」

ここ1年ほどで見かける機会が大幅に増えた印象がある、耳掛けタイプのオープンイヤーイヤホン。トレンド感の強い製品ですが、今年2月に発表されたばかりのファーウェイ「HUAWEI FreeArc」が、なんと50％オフの9,310円（税込）で販売中です。密閉型のイヤホンが苦手な方はもちろん、日々のジョギングなどの屋外利用がメインで「ながら聴き」にこだわりたい方にはうってつけの製品でしょう。

17x12mmの高感度ダイナミックドライバーユニットを搭載し、ハイコスパ製品ながら侮れない高音質を実現。高性能ネオジム磁石による高い駆動力で、小型ながら大音量も実現できます。

指向性音声伝送技術を活用した音漏れ軽減機能、IP57レベルの防水対応など、日々の利用時に求められる機能性もしっかりと担保。イヤホンのみの使用で約7時間、バッテリーケースの併用で約28時間の長時間再生も可能です。

HUAWEI FreeArc オープンイヤー ワイヤレスイヤホン 耳掛け Bluetooth 快適な装着感 IP57防水 28時間再生 iOS/Andriod対応 ブラック HUAWEI(ファーウェイ) \9,800 （2025/10/07 13:27時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ほかにも、ファーウェイのスマートウォッチやウェアラブル血圧計などがセール価格となっています。この機会にオープン型のイヤホンやウェアラブルデバイスをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 50％オフ！ Amazonプライム感謝祭でファーウェイのオープンイヤーワイヤレスイヤホンが爆安 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.