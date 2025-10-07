Amazonでプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催されています。期間中、家電やガジェットなど多数の製品がお買い得価格で購入できます。

なんとアンカーの人気ワイヤレスイヤホンもセール価格で販売中です。

ノイズキャンセリング性能と音質を高めた人気イヤホン

プライム感謝祭セールの対象は完全ワイヤレスイヤホンの「Soundcore Liberty 4」。28％オフの10,740円（税込）で販売されています。

↑Soundcore Liberty 4。

Soundcore Liberty 4は、発売当時に「Anker史上最高傑作」とうたったイヤホンです。周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節して環境に左右されず没入感を高める「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」を搭載したほか、2基のダイナミックドライバーによって細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。ノイズキャンセリング性能と音質を高めています。

イヤホン単体で最大9時間の再生時間や、2台のデバイスに接続できるマルチポイント接続など、使い勝手も十分。

登場時から注目を集めているイヤホンを、ジャスト1万円と手頃な価格で手に入れられるチャンスです。気になる人はAmazonでチェックしてみてください。

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック Soundcore \14,990 （2025/10/07 13:29時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

