【GUセットトップス】が着回し力バツグン！ 週5で頼りたい♡「高見えカーデ」

寒暖差も出てきてコーデに悩みがちな初秋。そんな毎日の味方になってくれそうな高見えトップスを、【GU（ジーユー）】で発見。今回ご紹介するのは、カーディガン & ニットベストのセットトップスです。今の季節はそれぞれを単品使いで、もう少し寒くなったらセット使いがおすすめ。今すぐ真似できそうなGUスタッフさんの最旬コーデをあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

着こなし自由自在！

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

ボートネックのカーディガンとVネックベストのセットトップスは、今から冬までヘビロテの予感。起毛加工した柔らかそうな素材でボリューム感があり、高見えしそうです。カーディガンは少し短めの丈でドルマンスリーブになっており、前後2WAYで着られるところも好ポイント。ベストはコンパクトなシルエットで、1枚で着てもよし、Tシャツやトップスとのレイヤードコーデにも◎

カーディガンを主役にしたきれいめコーデ

カーディガンのボタン側を後ろにして、トップスとして着こなしているGUスタッフのKumikoさん。「サイズアップしてさりげなく首元を肌見せすると抜け感や女性らしさが出ますよ」と、アドバイスしています。丈はやや短めなので、合わせるボトムスはハイウエストデザインがおすすめ。裾に向かって広がるフレアスカートとのコーデは、ウエストがキュッと引き締まって見えそう。ボトムスやシューズを黒でまとめていることで、マスタードカラーが引き立っています。

ハンサムなベストコーデはバランス重視で

短丈シャツにベストを単体でレイヤードした、ハンサムな秋コーデ。シャツの裾がチラリと見えるくらいのバランス感が、おしゃれ上級者ならでは。グレーのスラックスやレザー調シューズでメンズライクな装いに統一しつつ、レッドのバッグをアクセントにして女性らしさも香らせてみて。さらに、アクセサリーやヘアメイクでフェミニン要素の調整をするとgood。

お出かけしたくなる大人可愛いコーデ

カーディガンを大人可愛く着こなすなら、ミニ丈ボトムスとのコーデが今年らしく見せられそう。GUスタッフのHirokoさんが「レディライクコーデ」と紹介しているこちらは、ネイビーのカーディガンにデニムスコートを合わせています。ちょっぴり子供っぽくなりそうな組み合わせには、ツヤのあるロングブーツを投入して大人の装いにクラスアップ。Hirokoさんもレッドのバッグを差し色に選び、さらに印象的なスタイリングに仕上げています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S