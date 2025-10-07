9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。



【写真】ほっこり、母子3人で川の字

「無事に双子と退院しました！！！！！」と投稿。「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました うわーーーよかった！ セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ」と喜びを記した。「双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！ ようこそこの世界へ、、！」と続け、双子を抱えて慈愛にあふれる表情の写真などを掲載。「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが 家族総力戦！で双子を家に迎えられて バタバタしながら泣きそうに嬉しい」などとした。



7日の投稿では「退院した日に、双子と初めて外の空気を吸った瞬間。」とつづり、「9日で14キロ体重が違う自分にびっくり。」と体重に劇的な変化があったことを明かした。「一週間前にはお腹の中にいた双子と川の字で寝た不思議。毎日の新しい気持ちを絵日記にするのが いまのストレス発散と双子へのいつかのプレゼント」と出産前から描いている絵日記の画像などを添えた。



フォロワーからは「退院おめでとうございます」、「おめでとー！これからが大変だと思うけど無理せず頑張ってね」、「双子くんとの生活、良いものとなりますように」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）