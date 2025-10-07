森崎ウィン＆向井康二W主演『（LOVE SONG）』×不二家コラボ商品発売へ 運命の出会いを表現したWクリームパフ
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（31日公開）と不二家のコラボレーション商品が、17日から発売される。不二家洋菓子店のブランドキャラクター・Snow Manのメンバーである向井が本作の主演（カイ役［杉浦海（すぎうらかい）］）を務めていることから今回のコラボレーションが実現した。
【場面写真】肩を組み歩いていく森崎ウィンと向井康二
コラボレーション商品は、「映画『（LOVE SONG）』運命のWクリームパフ（マンゴー＆ミルキー）」。映画の舞台や世界観がフレーバーやパッケージデザインで表現されている。ミルキークリームとマンゴークリームのWクリームパフは、本作をイメージ。ふわふわのスポンジに、日本をイメージしたミルキークリームと、タイをイメージしたマンゴークリームの2つのクリームが詰められた。ミルキー味とマンゴー味の重なりで運命の出会いを表現。Wクリームの甘さがピュアな2人の想いを連想させ、爽やかな味わいが楽しめる。
17日から全国の不二家洋菓子店にて、30日からは全国のファミリーマートにて発売される（※沖縄県を除く）。
また、映画公開を記念して、きょう7日午後2時より、不二家公式Xにて、映画『（LOVE SONG）』のムビチケや、映画非売品グッズ＆不二家のお菓子詰め合わせが抽選で当たるプレゼントキャンペーンが実施される。
さらに、ブランドキャラクターSnow Manが出演するCMに本商品のお知らせをプラスし（映画『（LOVE SONG）』コラボバージョン）オンエア。全国の不二家洋菓子店においてはコラボポスターが展開される。
