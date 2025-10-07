タレント山瀬まみ（56）が7日、BAYFM「BAYFM it!!」に約7カ月ぶりに復帰。子宮体がんの全摘手術を行い、合併症の脳梗塞も発症していたことを公表した。

「久しぶり〜！みんな〜こんにちは、山瀬まみです！」と元気にあいさつし、リスナーから沢山届いた“お帰り”のメッセージに「ほ〜んとありがとうございます。忘れてなかった〜！ああ戻って来たよ〜、やっとこの日が来た」と実感を込めた。

「私に何が起こっていたのかっていうのをね、何も言わなで私、お休みに入っちゃって…7カ月経っちゃった。まさかこんなに長くかかるとは私も思ってなかったんですけど」と切りだした山瀬。番組ではメンテナンスと説明されていたが、「その通り。いろいろいじってきたっちゃあ、いじってきたんだよね。私、がんだったんだ…」と告白した。

「子宮体がんにかかって。休みますってお手紙を読んでもらってた日に手術してたの。がんの手術はうまくいったんだ。いわゆる全摘ってやつ。お腹切って、子宮も卵巣もリンパ節とかその辺もごっそり取ったの」と説明。「全部なくなって。“きれいに取れましたよ”ってお医者さんが家族に説明してくれて。家族もみんなホッとしてたんだって」と振り返った。

「これで終わってたら1、2カ月で帰ってきてしゃべってるはずだったんだけど、なんと私がその後、麻酔から覚めないってなって。続きがあるんだ…」と吐露。「私、手術中になのかな…その辺も定かじゃないけど脳梗塞になってしまいまして」と明かした。

「これもがんの合併症らしいんですね。トルソー症候群っていう病気があって。がんがきっかけ、大元で血栓ができやすい状況になって、それが脳に飛んで麻酔から覚めないとなったみたいで。手術の後はICUに入って。そこからしばらく記憶っていうか何も覚えてない」と語った。