俳優の松田美由紀さんが自身のインスタグラムを更新。

松田美由紀さんが社長をつとめる芸能事務所「オフィス作」に所属する、麻薬取締法違反の罪で起訴された、俳優の清水尋也被告について、その思いを綴りました。



松田美由紀さんは「会社の仲間、俳優の清水尋也の事でいろいろごご迷惑と、ご心配をおかけしています。」と、投稿。



続けて「謝罪を私達も抱えながら 生きてる限り、未来が見えない明日はないと信じていますので、今後もどうか力になっていきたいと思っています。」と、綴りました。









そして「昨日は私の誕生日で、沢山の方々に励ましのメッセージを頂きました。こんな時でも支えて下さる方々に感謝しています。私も最近は、様々な良い事、悪い事が次々に起こってアップダウンを繰り返していますが、それでも日々は続きます。しかし、明日の希望が無ければ、明日はないので、どんな事があっても きっと良い事がある。きっと良い事ができる。 と信じ歩んでいます。」と、記しました。



松田美由紀さんは「皆様の愛情と優しさで、また歳を取らせて頂きました。感謝しかないな。と思っています。ありがとうございます。」と、綴っています。







