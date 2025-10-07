◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 練習日（７日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

松山英樹（LEXUS）が開幕を２日後に控えた７日、公式会見に出席。ゴルフの状態について「悪くないと思う。あとは明日でしっかり詰められれば、楽しみな１週間になると思う」と笑顔を見せた。

前日６日にアウト９ホールをチェック。この日は午前７時半から大勢のギャラリーを引き連れてインコース９ホールをプレーした。会場の横浜ＣＣはプライベートラウンドの経験はあるが、試合では初めて回るコースになる。「グリーンがすごく小さいので、どこに外すかということも大事。アイアンショットの精度も求められる。距離はそんなに、長いホールは２、３ホールしかないので、ショートアインの距離感であったり、横の幅の精度が求められると思う」と語った。

米ツアー仕様の景観が広がる横浜ＣＣ。「特にバックナインはスタンドが多い」と口にした。２３７ヤードのパー３の名物ホール１６番は「よくＰＧＡでプレーしているような感覚だったので、試合でも楽しみだなと思う」。日本ツアーの横浜ミナトチャンピオンシップで１８番として使用されたホール。この日は第１打を左バンカーに入れたが、２打目でピン手前２メートル半につけた。ギャラリーの歓声に、帽子のツバに手をやり、ティーグラウンドから笑みを返した。

３週前の欧州ツアー、ＢＭＷ欧州プロ選手権（英国）は第２ラウンドで首位に立ちながら１３位だった。「２日目まではいいプレーができたけど、３日目、４日目は納得のいくプレーではなかった。でもそこで気づくこともあった。初日、２日目よかったこと、３日、４日目だめだったこを踏まえて練習しているので、それを明日のプロアマでしっかり調整して、週末をいい位置で回れるように頑張りたい」と表情は明るい。

日本で行われる唯一の米ツアーとあり、練習日から西郷真央、神谷そら、渡辺彩香、三ヶ島かな、高木優奈ら女子プロが来場。熱視線を送られた。昨年まで千葉で開催された前身のＺＯＺＯチャンピオンシップは２０２１年に制している。「今年もこうして日本のファンの皆さんの前でできるのはすごく楽しみ」。ホームの応援を力に、スタートダッシュを決める。