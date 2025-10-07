ニューヨーク在住の世界的なジャズピアニスト、秋吉敏子が公演のために来日、力強い演奏を披露した。

現在９５歳。衰えぬジャズへの情熱を語ってくれた。（編集委員 西田浩）

９月９日、東京・第一生命ホール。夫のルー・タバキン（サックス）ら３人の共演者とともに登場すると、満場の拍手がわきおこる。代表曲「ロング・イエロー・ロード」で幕を開けた。「米国での活動を本格化した頃に作った曲で、生まれ育った満州（現中国東北部）の土煙の道と、黄色人種の私がこれから長く険しい道を歩むんだという決意を重ねた、まさに私の人生を象徴する名刺代わりの曲です」と取材では語っていた。郷愁漂う曲調を力強いタッチで弾きこなした。

途中、ピアノ独奏曲もまじえ、時に叙情味豊かに時にリズミカルに奏で、「被爆地・広島への鎮魂と戦乱のない世界への願いを託した」という「ホープ」の、包容力に富む美しい調べで幕を閉じた。曲間ではユーモアをたたえた軽妙なトークを披露。熟成の中にもみずみずしさを失わないステージを展開した。

日本公演は２年ぶり。「この年齢でもたびたび呼んでもらえるのは光栄。客席に若い人の姿もあり、うれしかったですね」

１９４６年、満州からの引き揚げ先である大分・別府の進駐軍クラブで演奏活動を開始。そこでジャズと出合いのめり込んでいった。上京し頭角を現し、５６年に米国のバークリー音楽院留学を機に本場・米国での活動を始め、７３年に結成した自身のビッグバンドで、「孤軍」「インサイツ」など傑作アルバムを重ねた。９９年には日本人初の国際ジャズ名誉の殿堂入りを果たすなど、米国で数々の賞にも輝いた。

「渡米してジャズ界に秋吉流を刻めていないことに悩んだ時期もあったが、ビッグバンドで作曲家として花開くことができた。たとえるなら私はパレットにたくさん絵の具があった方がうまく描けるタイプ。ビッグバンドは私の曲作りとの相性が良かった。多少なりともジャズの歴史に貢献できたかなと思っています」

今も歯はすべて自前で、裸眼で楽譜が読める。健康の秘訣（ひけつ）を聞くと、「戦時教育で体を鍛えることが奨励されていた。私が通った女学校でも大連から旅順まで４０キロ以上歩く行事があったので、そのおかげかな」と笑う。毎日数時間ピアノに向かうが、「曲を弾く前に１時間は音階や運指などの基礎練習をする。技術を維持するにはこれが大切」と語る。強く正確なタッチを保つため、鍵盤（けんばん）を通常より重く調整している。

「コンサートなど演奏すると問題が見つかり、それを練習で克服すると、すぐ次の課題が見つかる。その繰り返しでした。私のジャズの道に終わりはありません。そういった仕事に巡り合えたのは幸せです」