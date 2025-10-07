浜辺美波「前日からどうしようって」不安明かす ハッピーな気持ちになれた理由は？
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の浜辺美波が7日、都内で行われたキリンビールの新ブランド「キリングッドエール発表会」に綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、鈴木亮平とともに出席。CM撮影で苦戦したシーンを明かした。
【写真】浜辺美波、ノースリワンピで初ビールCM発表会登壇
CM撮影では自由に踊ってほしいという指示があったそうで、浜辺は「あれは大変でした（笑）」と思い返し「音楽で体を揺らすみたいな環境に今まであまりいなかった」と理由を説明。続けて「『どうやったらいいんだろう』って（綾瀬に）お話しさせていただいたら、『すごく可愛らしい人が後ろにたくさんいるから、その方たちとたくさん目を合わせればいいよ』って教えてくださったのを覚えています」とアドバイスがあったことを明かした。
これに綾瀬は「後ろで演奏してくださっている方々がすごく楽しそうで、目がキラキラされていて、見ているとこっちまで笑顔になれました」とにっこり。鈴木も「特にトランペットですごく可愛らしい男性の方がいて、みんな踊りのレパートリーがないなってなったときに目を合わせて、楽しくなってまた戻ってくるというね」と回顧した。
浜辺は今回が初めてのビールのCM出演となったため「『どうやったらいいんだろう』ってすごく分からなくて、前日からどうしようって思っていたんですけど」と不安があったことを告白。「みなさんがいらっしゃって乾杯できると、一気に（緊張が）緩んですごい楽しかったです。撮影ですけど何回も乾杯ができて、そこでグラスを合わせるたびにハッピーな気持ちになりました」と声を弾ませた。
イベントでは登壇者で乾杯をする場面も。浜辺は「こういう場所でみんなで乾杯できて、最高に美味しくて幸せな気持ちです」と目を輝かせた。CMではアドリブで味を表現しているそうで「亮平さんと一緒で急に振られて、頭がパンパンになっちゃって『シャンシャン』って言いました。意味はわからないんですけど（笑）」と咄嗟に口にした言葉を明かし、「飲んでいただいたらもしかしたら共感していただける可能性があるので、ぜひシャンシャンとした華やかな味わいなのかを確かめていただきたいです」とアピール。これに大森は「俺はわかるよ」と共感すると、浜辺は「優しい」と喜び、鈴木は「俺だけかな、ピンときていないの」とコメントして笑いを誘った。（modelpress編集部）
◆浜辺美波、初のお酒CM撮影に緊張
◆浜辺美波、乾杯シーンで緊張解れる
