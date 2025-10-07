新井恵理那、親子3世代ディズニー満喫ショット公開「母は30年ぶりの夢の国」
【モデルプレス＝2025/10/07】フリーアナウンサーの新井恵理那が10月6日、自身のInstagramを更新。母親と子どもと共に3世代で東京ディズニーランドを訪れた様子を公開した。
【写真】新井恵理那、母＆娘とのディズニーショット公開
新井は「初の3世代東京ディズニーランドはハロウィーンシーズンで、より心弾みました〜！」とディズニーランドを訪れた際のオフショットを複数枚投稿。キャラクターのカチューシャを付けて母と子どもとシンデレラ城前で並ぶ3ショットや、子どもと一緒にアトラクションを楽しむ姿などが収められている。「写真はみんなが元気なうちに撮っておくべし」とアドバイスを添え「母は30年ぶりの夢の国が楽しかったそうで、今度は3世代でミニーちゃんの格好で行きたいそうです」とエピソードを綴った。
この投稿にファンからは「親子3世代でのディズニーは最高だね」「お母様とても楽しまれているのが伝わる」「心が温まる」などとコメントが寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
