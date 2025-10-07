イオン、トップバリュの冷食で米関連商品･米代替商品を拡充/米価高騰に対応

イオンは、プライベートブランド「トップバリュ」の今秋の新商品のテーマの1つとして、米価高騰を踏まえ冷凍食品で「お値打ち価格の米関連商品」と「米代替商品」を投入する。9月30日、千葉･幕張のイオンホールでトップバリュ下期価格戦略と秋の新商品発表会を開き、イオントップバリュの土谷美津子社長らが登壇した。

〈ワントレー冷凍食品「ガッツリ飯×ガッツリ飯」や、アレンジできる冷凍ご飯〉

米関連商品では、ワントレー冷凍食品「ガッツリ飯×ガッツリ飯」シリーズをリニューアルするほか、新価値商品としてアレンジできる冷凍ご飯を発売した。

「ガッツリ飯×ガッツリ飯」シリーズは、人気メニュー3種類を組み合わせ、総重量400g以上のボリュームがありながら税抜498円の求めやすい価格を実現したワントレー商品。イオントップバリュの郄橋幹夫取締役商品開発本部本部長によれば、狙い通り20代および男性の購入率が高く、新たな顧客の掘り起こしに繋がっているという。今回、米価高騰の中での選択肢の1つとして同シリーズを中身･パッケージ含めリニューアルし、6品のラインナップでさらなる販売増を目指す。

なお、同社では今年上期、税抜298円の値ごろ感あるワントレーも投入し、幅広い年齢層･食シーンに訴求。同社のワントレー商品群は直近8月、2023年3月比で33%増と売上が拡大しているという。

アレンジできる冷凍ご飯はいわゆる「ベースライス」と呼ばれる商品で、家庭で最終調理･アレンジをしたいというニーズに対応した下味付きの冷凍米飯。「黒米ともち麦入りごはん」(600g)、「ジャンバラヤ」(800g)、「ガーリックライス」(800g)の3品を9月3日に発売した。価格はすべて税抜698円。郄橋本部長は「出来合いの冷凍炒飯だけではなく、手作り感を出したい、ボリューム感が欲しいというニーズに向けて、価格だけではない“コスパ”の他の要素を満たす商品として発売する」など話した。

〈米代替商品で「おやつパン」シリーズ、パスタのリニューアルも〉

米代替商品では、トップバリュベストプライスから税抜98〜138円と求めやすい価格の常温パン「おやつぱんシリーズ」を12アイテム発売。また、軽食代替で売上高が23年比33.6%増と伸長している100円均一菓子をリニューアルし、商品力を高める。冷凍食品では低価格帯と付加価値品の両面でパスタを拡充する。同社によれば、米代替商品の消費量指数は2025年1月を100とすると米が96に対し、麺類が116、パンが108と伸長しているという。

トップバリュベストプライスからは9月30日、大盛りパスタシリーズ6品をリニューアル発売。1食340g以上のボリュームを税抜178円で提供する。

今回のリニューアルでは、価格上昇を抑え、麺をグロッサリーと共通化、長期契約し、工場稼働率を安定化させるとともに、直輸入により中間マージンを排除した。また、ソースも共通化や取引先での内製化などによりコストダウンを図ったという。

加えて、高付加価値商品として「バリラ」の冷凍パスタを大幅刷新し、新商品3品･リニューアル品3品の計6品を9月3日に発売した。

2023年12月に発売していた既存品6品は税抜698円で販売していたが、消費者の声を反映して品質はそのままに麺重量や具材を見直し、税抜498円とより求めやすい価格を実現した。既存品は製品重量が325〜405gだったが、今回の6品は302〜345gとなった。

冷凍パスタ「バリラ」シリーズ

〈冷食日報 2025年10月7日付〉