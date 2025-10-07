カジサックファミリー、息子の部活弁当公開 弁当サイズが小さい理由も明かす「美味しそう」「工夫たっぷりですごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが10月6日、共同で運用するInstagramストーリーズを更新。部活弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カジサック家、工夫詰まった中学生息子の部活弁当
投稿では「冷食の甘辛唐揚げにだし巻きとフリルレタス おにぎりでおかずも食べれて簡単！！」と息子の弁当を公開。赤い容器に盛られた3つのおにぎりが並んでいる。「＠kuru_onigiriさんを参考にさせていただいてます！」と明かした。また「部活弁当が小さいのは部活の持ち物に『軽食』と書いてあるからなんです」と説明。「いつもはおにぎりとウィダーインゼリーでレパートリーが少なかったのですが、おにぎりにおかずが入れられる画期的アイディアに感動しました」とつづった。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵」「真似したい」「工夫たっぷりですごい」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
◆カジサックファミリー、部活弁当公開
◆ヨメサックの部活弁当に反響
