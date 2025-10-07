翌日とか、1時間以内とか、配送にはいろいろな時間枠があります。速ければ速い方が良くて、追加料金で配送時間が短縮されるサービスも。この配送を、世界、地球、宇宙規模で考えた圧倒的スピーディな配送サービスが、いよいよ始動間近です。

2021年創業、カリフォルニアの宇宙系スタートアップ Inversion Space。そのミッションは、宇宙を物流倉庫かつ配送路として考え、地球への配達をスピードアップさせること。地球のどんなところにも、1時間で荷物を届けることができるといいます。

宇宙拠点「Arc」

Inversion Spaceは、貨物カプセル兼スペースプレーン「Arc」を今月発表。最大225kgまでの貨物を搭載可能。2026年末までに打ち上げを目指します。

地球から宇宙へ物資を配達するのではなく、宇宙から地球へ届けたらいいじゃん！という逆転の発想から生まれたInversion Spaceの物流アイデア。地球軌道上を飛ぶArcは、いわば宇宙物流倉庫であり、オーダーが入ればそこから目的地へ物資を落下する計画です（Amazonみたいな個人宅への配達じゃないですよ）。

カーゴに積む荷物の保存は最大5年。必要に応じてArcは地球に帰還。そのために軌道離脱用エンジンとパラシュート展開自動システムを搭載。大気圏再突入に耐え、パラシュートで地上に着陸することで、再利用が可能な仕組みとなっています。

将来的にはArcで地球低軌道上に宇宙カプセル群を築くことを目標にしており、2028年実現を計画中。クライアントとして最有力なのは軍事系。まずはアメリカ軍をターゲットにしています。

Inversion Spaceは公式Xアカウントにて、「宇宙を新たなグローバル物流の拠点として考え、国家の安全に今まででは考えられないスピード、リーチ、対応力を提供することができます」と語っています。

Introducing Arc - the world’s first space-based delivery vehicle.



Arc enables the on-demand delivery of cargo and effects to anywhere on Earth in under an hour, and offers unparalleled hypersonic testing capabilities.



Arc reshapes defense readiness by enabling access to… pic.twitter.com/zdbwiVbjDa - Inversion (@InversionSpace) October 2, 2025

Inversion Spaceは、今年1月「Ray」という宇宙船をSpaceXで打ち上げ。軌道飛行や大気圏再突入のテストを実施。テストはすべて行なわれたものの、一部のテスト（大気圏再突入）では問題が発生していました。

Soil 珪藻土 フレッシェン 吸湿脱臭剤 1,100円 Amazonで見る PR PR

Source: Inversion Space