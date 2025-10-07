「びっくりドンキー」季節のお酒『フランボワーズレッド』が登場 木苺の甘酸っぱい香り漂う
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日から期間限定で季節のお酒『フランボワーズレッド』とノンアルコールの『ドンキーフリー（フランボワーズ）』を販売する。
同店では定期的に季節限定のお酒を販売しており、今回、木苺のフルーティーな甘みと華やぐ香りを愉しめる『フランボワーズレッド』が季節限定で登場。また、ノンアルコールの『ドンキーフリー（フランボワーズ）』もあわせて用意する。
『フランボワーズレッド』は、ビールの本場ベルギーに伝わる伝統的な製法で醸造し、木苺の果実味あふれる甘酸っぱい香りと味わいを愉しめるお酒。ビール好きにはもちろん、フルーツの香りを愉しみたい方に、特におすすめ。
『ドンキーフリー（フランボワーズ）』は、さまざまなシーンでより多くの人に『フランボワーズレッド』の風味や味わいを愉しんでもらいたいと開発されたノンアルコールドリンク。
同店のビール、ノンアルコールのビールテイスト飲料は、北海道小樽市にある自社醸造所で作られている。ドイツの伝統的な製法で作られた『ドンキーハウスビール〈樽生〉』をはじめ、季節のお酒、ノンアルコールの『ドンキーフリー（ピルスナー／スタウト）』、そして季節のノンアルコールも用意。
『ドンキーハウスビール〈樽生〉』は、ビールの本場ドイツの伝統的な製法で作られた樽生クラフトビール。ビール純粋令で定められている原材料「麦芽・ホップ・酵母・水」のみで作られており、米、コーン、スターチなどの副原料を使用しない、麦芽100%のドイツビールとなっている。また、保存料や安定剤の添加や炭酸ガスの注入を一切行わずに醸造。コクがありつつも飲みやすい味わいを愉しめる。
自社醸造という強みを活かすことで、原材料から製法までこだわり抜いており、時間と手間をたっぷりかけたここだけの味わいを感じることができる。
