ジョンマスターオーガニックの新たな香りが登場♡ホリデー限定コフレで艶髪に

“世界を飾らない美しさで満たす”をテーマに掲げるジョンマスターオーガニックから、2025年10月23日（木）にホリデーコレクション第1弾が登場します。ブランド初となる調香師・ルーク・マルヴィーが手がけた新しい香り「パープルフラワー」は、優雅で心落ち着くフローラルノート。限定ボトルやコフレも登場し、冬の髪をしなやかに整えながら、日常に特別な香りを添えてくれます。数量限定なので、お早めに♡

ホリデー限定の香り“パープルフラワー”で髪にうるおいと輝きを

C&Vシャンプー パープルフラワー

ジョンマスターオーガニックのホリデー限定「C&Vシャンプー パープルフラワー」（236mL 税込\3,190）。

「C&Vコンディショナー パープルフラワー」（236mL 税込\3,520）は、冬の乾燥から髪を守りながら、しっとりまとまるツヤ髪へ導くアイテム。

新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーが創り出した“パープルフラワー”の香りは、深呼吸したくなるような穏やかなフローラルノート。

限定色のフォレストグリーンボトルは、ホリデーシーズンのギフトにもぴったりです。

泡立ちの良いシャンプーと、ダメージ補修に優れたコンディショナーで、冬のバスタイムを上質な香りで包み込みます。

ドライヤーの熱や静電気から守る♡限定ヘアオイル

C&Vヘアオイル パープルフラワー

軽やかな仕上がりで人気の「C&Vヘアオイル パープルフラワー」（56mL 税込\4,730）は、乾燥や静電気が気になる季節に欠かせない一本。

ヒートプロテクト成分ɤ-ドコサラクトンがドライヤーやアイロンの熱から髪を守り、海浜植物由来のシーラベンダーエキスがうるおいを閉じ込めます。

ホホバ種子油やアルガンオイルなど、天然由来の植物オイルを贅沢に配合。ナチュラルなスタイリングにも使えるので、朝のセットにも大活躍です。

ホリデー限定の香りが髪からふんわりと広がり、気分まで華やかに。

数量限定♡ヘアケアからスキンケアまで選べるホリデーコフレ

premium hair care coffret

organic hair care coffret 〈medium〉

organic hair care coffret 〈regular〉

styling coffret 〈oil〉

styling coffret 〈milk〉

skin care coffret

今回のコレクションでは、豪華なヘアケアセットからミニサイズのスタイリングセットまで幅広く登場。

「premium hair care coffret」（税込\25,740）は人気のH&Hシリーズに、ソイワックスキャンドルと限定バッグが付いた贅沢仕様。

ほかにも、「organic hair care coffret〈regular〉」（税込\5,940～）や「styling coffret〈oil〉」（税込\9,020）など、用途に合わせて選べます。

スキンケア派には「skin care coffret」（税込\9,240）もおすすめ。どれも数量限定のため、ホリデーの贈り物や自分へのご褒美に早めのチェックを。

心まで満たす、特別なホリデーの香りをあなたに

ジョンマスターオーガニックのホリデーコレクションは、髪を美しく整えるだけでなく、香りを通して心まで満たしてくれる特別な時間を演出します。

ブランド初の調香師による“新しい香りの世界”は、冬の訪れを感じるたびに思い出したくなるような温もりを届けてくれるはず。

数量限定のこの機会に、自然の恵みと洗練された香りの調和を、ぜひ自分へのご褒美として楽しんでみてください♡