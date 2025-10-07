西洋式の礼服とざんぎり頭で颯爽と

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に初出演した俳優、酒井大成(27)＝福岡県出身＝の姿が「凜々しい」と話題になっている。

酒井は2023年にスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」(テレビ朝日)で主人公のクワガタオージャーを演じて初主演。朝ドラは初出演となる。

7日の放送で酒井は、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり、宮崎県出身)の初めてのお見合い相手・中村守道として登場。西洋式の礼服とざんぎり頭で颯爽と現れた。

ところがトキの父・司之介(岡部たかし)と祖父・勘右衛門(小日向文世)は、ちょんまげに武士の正装「裃姿(かみしもすがた)」。これには明らかに動揺した様子で「2人ともご立派な髷(まげ)でございますなぁ」と言うと、勘右衛門から「跡取りになれば、このようになれるぞ」と返されて、言葉をなくしてしまう。

SNS上では「エッ 酒井大成さん??」「めちゃくちゃ似合ってて既に最高です」「朝ドラご出演おめでとうございます。凛々しいお姿に胸熱です！」「震え上がっちゃう」「ギラ、さすがシュゴッダムの王だけあって、立派だわ」などのコメントが上がっている。

一方で番組公式インスタグラムには「明治の正装ですね。父上、お祖父様のズレっぷり、可笑しいやら哀しいやら」「ちょんまげ姿の父と爺様に思いっきり引いていましたね。絶対にあかんパターンや」「あ〰家族が破談させちゃうパターンね」「破談フラグが…」と先行きを心配する声が寄せられている。 物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

朝ドラ「ばけばけ」初登場の中村大成

（インスタグラムasadora_bk_nhkより）

武士の正装で現れた父・司之介(岡部たかし)と祖父・勘右衛門(小日向文世)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。