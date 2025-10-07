山瀬まみ、子宮体がんだったことを公表「いわゆる、全摘ってやつ」 手術後に意識戻らず脳梗塞も発症 7ヶ月ぶりにレギュラー番組に復帰
タレントの山瀬まみ（56）がBAY FMの『BAYFM it!!』に7ヶ月ぶりに出演。子宮体がんだったことを公表し、手術を行っていたと明かした。
【写真】「めちゃ可愛い」JK時代のツインテール＆制服ショット
番組冒頭、山瀬は「ひさしぶり！みんな！」と元気な声であいさつ。「私に何が起こっているかということを、何も言わないでお休みに入っちゃって7ヶ月たっちゃった」と切り出すと「メンテナンスって言ってたんだけど、私、がんだったわ。子宮体がんっていうがんにかかって。私手術してたの」と公表した。
手術は成功したといい、「いわゆる、全摘（出）ってやつかな。お腹を切って、子宮も、卵巣も、リンパ節とかもそのへん、ごっそり取ったの。全部なくなって」と説明した。しかし、「これで終わってたら1、2ヶ月で帰ってたんだけど、私がね、そのあと、麻酔から醒めないってなって」と明かし、がんの合併症として脳梗塞を発症したことも告白。その後、ICUに入っていたといい、「そこからしばらく記憶が…なんにも覚えてなくて」とポツリ。これまでリハビリ生活を送っていたと語った。
ラジオ番組では普段通りの元気な声で軽快なトークを展開し、「本当にお待たせしました。どうも本当にありがとうございました！」とファンに感謝を伝えた。
山瀬は1969年10月2日生まれ、神奈川県出身。O型。1985年、『第10回ホリプロタレントキャラバン』でグランプリを獲得。86年、シングル「メロンのためいき」で歌手デビュー。以降、テレビの司会や、ラジオのパーソナリティなど幅広い分野で活躍している。
