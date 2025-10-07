元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が7日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。パンサー向井慧から、バラエティーでのぶっちゃけぶりを心配されるシーンがあった。

中川は3月末にNHKを退局後、明るいキャラクターでバラエティーを中心に活躍中。向井は、番組で自身のプライベートや恋愛観を開示することの多い中川について「出ている皆さんが（自分を）削り合う企画も多い。お互いの嫌なところをついてみたりとか。だいぶ削られてらっしゃるイメージがある。今、一番標的にしやすいポジション」と説明。芸能界の波にもまれている最中の様子を「勝手ながらね。そういう方を見ると胸がギュッとなるんです。分かります？この感覚」と心配した。

中川は「私エゴサするんですけど、向井さんみたいなコメント多めなので。『しゃべりすぎじゃね、こいつ』みたいな」と視聴者の反応に苦笑い。向井が「本来（の性格）がそういうのであれば、頑張ってらっしゃるな、応援したいなと思う」と話すと、中川は「これまでのフリーの仕事で、これ偽りの自分だなみたいなのは特にはないので」「私は通常モードだったんですけど、心配になりますか？」と自然体でバラエティーに臨めている様子だった。