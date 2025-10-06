岸田教団＆THE明星ロケッツ、新曲「レベルを上げて物理で殴る」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岸田教団＆THE明星ロケッツが、TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』のOPテーマ「レベルを上げて物理で殴る」を担当。本楽曲は2025年10月5日より各音楽配信サービスにてストリーミングおよびダウンロード配信がスタートしている。

作詞・作曲は岸田、編曲は岸田教団＆THE明星ロケッツ。アニメの世界観と岸田自身の思想が強く共鳴したことにより、エネルギッシュかつメッセージ性の高い楽曲に仕上がった。

＜アーティストコメント＞

この度『野生のラスボスが現れた！』の主題歌を担当させていただいた、岸田教団&THE明星ロケッツの岸田です。実は僕には常日頃考えている、恐らく汎用的にして絶対的、いついかなる時も物事を好転させる魔法の言葉があります。

この作品はそんな僕の抱いている思想ととても近しいところにあり、とてつもない勢いで曲を作りあげることができ、とっても嬉しいです。

アニメのタイアップなのですが、作品世界と自分自身の思想が共鳴するというとても珍しい出来事が起きたので、あえてアニメのタイトルではなくその気持ちをそのままタイトルにさせていただきました。それでは聴いてください。

“レベルを上げて物理で殴る”

（岸田）

●配信情報岸田教団＆THE明星ロケッツ DigitalSingleTVアニメ『野生のラスボスが現れた！』OPテーマ「レベルを上げて物理で殴る」作詞：岸田作曲：岸田編曲：岸田教団＆THE明星ロケッツ

配信リンクはこちら

https://kisidakyodan.lnk.to/butsuri

●作品情報

TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」

2025年10月4日（土）より

TOKYO MX、ＢＳ朝日、関西テレビにて

放送開始！

放送情報

TOKYOMX10月4日より毎週土曜22:30〜

ＢＳ朝日10月5日より毎週日曜23:00〜

関西テレビ10月5日より毎週日曜26:24〜※初回は24:55〜

配信情報

ABEMA9⽉27⽇より毎週土曜⽇22:30〜

U-NEXT9⽉27⽇より毎週土曜日22:30〜

関連リンク

岸田教団&THE明星ロケッツオフィシャルサイト

https://kisidakyoudan.jp/

TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」公式サイト

https://www.lastboss-anime.com