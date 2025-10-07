『Francfranc（フランフラン）』秋冬の新作アイテム発表 “チャーム付き”アイテム続々
ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』が7日、秋冬の新作アイテムを発表。Francfranc店舗（アウトレッド店舗を除く）、およびFrancfrancオンラインショップにて、10月上旬から中旬にかけて順次入荷・展開する。
【画像】「Francfranc（フランフラン）」秋冬の新作アイテム（一覧）
ドリンクの温度で色が変わる「カラーチェンジタンブラー」のホットタイプや、トレンドの“チャーム”を取り入れたお出かけアイテム、ホリデーシーズンにぴったりなきらめく素材感が華やかなポーチなど、これからの季節のお出かけ気分をグッと高めるアイテムとなっている。
■カラーチェンジタンブラー
人気の「カラーチェンジタンブラー」にホットタイプが登場。もこもこのファーがアクセントになったフォトジェニックな仕掛けを楽しめるアイテムとなる。約45℃以上の温かいドリンクを注ぐと本体の色が変化する。容量は440ml。冬らしいもこもこのファーを使用したスリーブ付きなので、熱さを気にせず快適に持つことができる。
【商品名】カラーチェンジタンブラー ホット
【種類】オレンジ/ブルー/ピンク/グリーン
【価格】各1200円（税込）
■“チャーム付き”タンブラー
キラキラとしたラメが目を惹くチャーム付きのタンブラー。アパレルトレンドの“チャームを楽しむ”感覚を取り入れた、遊び心あるデザインとなる。チャーム部分は取り外し可能で、自分の好きなチャームにカスタマイズしてデコレーションを楽しめる。華やかなゴールド、トレンド感あふれるオーロラ調シルバー、冬らしいブルーの3色を展開。
【商品名】チャーム付きステンレスタンブラー グリッター
【種類】ゴールド/シルバー/ブルー
【価格】各2800円（税込）
■チャーム付き ミラー＆ブラシ
キャッチーなハートモチーフがかわいいチャーム付きのミラー＆ブラシ。甘くなりすぎないよう、トレンド感のあるロゴやチャームをあしらい、大人かわいい雰囲気に仕上げた。定番で使いやすいホワイト、ピンクのほか、トレンドカラーのシルバーとライトブルーの4色展開。カラビナ付きでチャームとしてバッグに付けられるだけでなく、開くとミラーとブラシがセットされている。
【商品名】チャーム付き ミラー＆ブラシ
【種類】ピンク/ホワイト/ライトブルー/シルバー
【価格】各1600円（税込）
■ポーチ
あたたかみのあるツイードにふわふわのファーを組み合わせた、ホリデー気分を盛り上げるポーチです。ニュアンスカラーのツイードが温かみを演出し、ファーとの切替が華やかなアクセントに。ポーチには取り外し可能なファーハンドル付き、ワイヤーポーチはチェーンハンドル付きで、ちょっとしたお出かけのパーティーバッグとしても活躍する。
【商品名】ツイードファー ポーチ S
【種類】ライトピンク/ライトブルー
【価格】各2800円（税込）
【商品名】ツイードファー ワイヤーポーチ
【種類】ライトピンク/ライトブルー
【価格】各3300円（税込）
【商品名】シャイニーホイル ポーチ S
【種類】ピンク/シルバー
【価格】各2800円（税込）
【商品名】シャイニーホイル ワイヤーポーチ
【種類】ピンク/シルバー
【価格】各3300円（税込）
