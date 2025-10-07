将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を行っている。昼食の“勝負メシ”には、両者が名物の「陣屋カレー」を注文。藤井竜王は伊勢海老トッピングを選び、ファンの注目を集めていた。

【映像】トッピングがすごい…藤井王座の“伊勢海老カレー”

将棋の聖地・陣屋対局の“影の主役”が登場した。陣屋は1918年に創業した老舗旅館で、これまでに将棋や囲碁のタイトル戦300局以上が行われてきた。この陣屋での名物メニューと言えばカレー。誕生のきっかけは故・米長邦雄永世棋聖の特別オーダーだったと言われており、タイトル戦の勝負メシとして親しまれている。原則として宿泊者限定のルームサービスのメニューとされているため、棋士でもこのカレーを食べることが“一流の証”と言われている。

藤井王座は、「陣屋カレー・伊勢海老トッピング」を注文。伊勢海老トッピングは2023年度の王座戦五番勝負で名誉王座獲得を目指した永瀬拓矢王座（当時）と挑戦者だった藤井竜王・名人が激突したシリーズに初登場したトッピングメニューで、迫力のある伊勢エビの頭が目を引く。

これぞ“勝負メシ”と言える豪華なランチに、ABEMAの視聴者も「インパクトがすごいｗ」「出ました」「これはゴージャス」「いくらすんのこれ？」「1回でいいから食べてみたい」「うまそう！」「これのどこがカレー」と興奮気味の様子だった。

一方、初めて陣屋で対局を行うこととなった伊藤叡王は、オーソドックスな「陣屋カレー・ビーフトッピング」を注文。トップ棋士にしか味わうことのできないこだわりのカレーライスで英気を養っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）