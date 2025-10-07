お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が6日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。MCで1番困った瞬間として、「オリンピックの中継」と挙げた。

バレーボールの試合をスタジオで見守る中、トライアスロン終わると「トライアスロンで3分つないでください」と急に振られることが。「俺の勉強不足」としつつ、「いやいや、トライアスロン知らねーし。しかも違う競技見てたし。3分延ばしてくださいって…」と苦労を打ち明けた。

五輪開催地が発表される日も、生中継でMCを務めていた上田。「発表されるのが朝6時ぐらいだった。誘致活動をしてくれたアスリートの方がひな壇に7人ぐらいいて。誘致活動の歩みのVTRが流れたりするわけよ」。そんな中、CM中に上田が「もし（開催地が）東京じゃなかったら、つなぐVTRってあるの？」と聞くと、スタッフは「ごめんなさい。ないです」と答えた。

開催地発表から放送終了まで55分もあり「55分？もし東京じゃなかったら、絶対にアスリートたちも沈んでる。“残念です”ぐらいのコメントしか出せないじゃん。55分も俺どうする？って」とパニックに。結局、無事に東京に決まり「現地でフェンシングの太田雄貴さんが、よっしゃー！って言ったじゃん。でも絶対俺のほうが、よっしゃー！って思った」と振り返った。