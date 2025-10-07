【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースは６日（日本時間７日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第２戦を４―３で勝利した。

九回に１点差に迫られたが、二死から登板した佐々木朗希が抑え、２戦連続でセーブを挙げた。

ロバーツ監督は４―１の九回、３番手で経験豊富なトレイネンを投入したが、裏目に出た。３連打で２点を失い、１点差に。トレイネンは一死も奪えずに交代となった。次にマウンドに上がった左腕ベシアも安打を許すなど、二死一、三塁のピンチを残して降板した。

ベシアが投げている際に佐々木はブルペンで投球練習を始めた。「打順上位に行ったら、行くかもしれないということは言われていたので、気持ちの準備はできていた」。右打者の１番ターナーに打順が回った場面だった。今季レギュラーシーズンは打率３割４厘だったナ・リーグ首位打者。手ごわい相手に対し、「いざ行くとなった時は、打たれてもしょうがないかなというか、割り切って、自分から自滅せずに（ストライク）ゾーンでいって、それだけ」。

この窮地で、２３歳は強心臓ぶりを発揮した。初球はスプリットが外れてボール。２球目、内角に９９・３マイル（約１５９・８キロ）の直球を投げ込むと、ターナーがバットを振った。詰まった打球は二塁手エドマンの正面に。ゴールドグラブ賞を受賞したこともある名手だが、送球がワンバウンドになり、一塁手のフリーマンがかろうじてキャッチしてゲームセットとなった。

佐々木は「（ターナーの弱点など）データは正直そこまで（頭に）入っていなかったので、自分のいい球で勝負することだけ考えていた」。アウトの場面については、「（エドマンが）ワンバンを投げたときは、カバーに行ってないなと思って。次から行きます」と苦笑いし、報道陣の笑いを誘った。

三塁手のマンシーは「簡単な状況ではないのは確かだし、これで２回連続だ。彼は全く動じなかった。彼は日本でＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）のような大きな試合を経験してきた。でも、ここのプレーオフはまったく別物だ。それでも、彼は自分らしさを保ってマウンドに上がっている。それを見るのは本当に楽しい」とたたえた。